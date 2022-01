La réception de Ganshoren était le premier rendez-vous important pour la RUS Rebecquoise en 2022. Si l’objectif était de débuter ce second tour sur les chapeaux de roues, les dix premières minutes furent à mettre à l’actif des Bruxellois. En effet, quelque peu timorés en début de partie, il aura fallu attendre une première combinaison sur le flanc droit pour que les Rebecquois mettent le nez à la fenêtre, par l’entremise de Bailly, qui reprendra un centre parfait de Bova, échouant sur le poteau.

Une première situation dangereuse qui aura mis les Rouge et Blanc en confiance et qui, à peine quelques minutes plus tard, concrétiseront le même genre d’action, voyant Bova reprendre victorieusement un centre de Cordaro. Cette ouverture du score aura totalement lancé les Rebecquois, qui doubleront la mise grâce à une frappe de Bailly.