Les Brabançons ont été supérieurs une heure de jeu.





On joue depuis 7 minutes quand décalé à l’entrée du rectangle, Wallaert décoche une frappe pleine lucarne qui ne laisse aucune chance à Wets, préféré dans les buts à Alfieri. C’est déjà 0-1. Stockay est dans le gaz mais réagit bien dans la foulée avec cette tête de Delmotte sauvée à même la ligne.

Les locaux sont pris de court dans la foulée une deuxième fois. La passe en retrait de Boumediane, placé dans l’axe ce dimanche, est trop courte pour Wets. Lequel doit commettre l’irréparable dans son propre rectangle. Bailly se charge du 0-2 après un peu plus de 15 minutes. Le match semble plié quelques minutes plus tard quand Traoré fait 0-3 sur un centre venu de la gauche qui traverse toute la défense locale. Mais son but est annulé pour un hands logique.

Cela reste donc 0-2. Avec une fois encore une réaction, double même, de Stockay : de loin, Marco Crotteux trouve en effet la latte alors que Jurdan, lui, place au-dessus. Rebecq est beaucoup plus réaliste de son côté puisque le même Traoré file en profondeur battre Wets de près à la 48e minute pour planter le 0-3. Le but est superbe car il n’aura fallu que trois touches de balle aux Brabançons pour faire la différence.