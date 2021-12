Après la victoire de ce samedi face à Solières, Rebecq peut partir en congé le cœur léger et aborder le second tour sereinement.





Avec deux équipes qui, en cette fin de premier tour, montraient un bon état de forme, on pouvait s’attendre, ce samedi, à une rencontre chatoyante, ouverte et disputée entre Rebecq et Solières.

Mais la première période fut davantage consacrée à l’observation et la temporisation de part et d’autre des deux formations. En effet, à l’issue des quarante-cinq premières minutes, bien malin celui qui aurait pu deviner l’équipe victorieuse, tant les deux équipes auront été prudentes dans leurs constructions et leurs offensives.

Une première période pauvre donc en occasions de but et en actions offensives, mais qui, après la pause, laissera place à une partie bien plus animée.