Un stage à la sauce madrilène à Waterloo Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Durant les vacances de Toussaint, les responsables du stage Pro Foot organisent un stage en collaboration avec l'académie du Real Madrid et l'Atlético Madrid. © Lanove

Deux ans après une première édition qui avait recueilli un certain succès, les responsables du stage Pro Foot à Waterloo organisent un stage à l'accent madrilène durant les vacances de Toussaint puisqu'il sera dirigé par des entraîneurs venus de l'Atlético Madrid et de l'académie du Real Madrid. "Il s'agit d'un stage organisé en collaboration avec Rosa Cuschera er Angelo Portella, qui ont les contacts avec Madrid. Ils étaient à la recherche d'un stage qui fonctionnait bien et ont pris contact avec nous afin de l'organiser durant les vacances de Toussaint", explique Olivier Lioulas.



Pour cette deuxième édition, après deux ans d'absence en raison du Covid, les enfants auront droit à un encadrement professionnel avec des coachs venus spécialement de Madrid. "Un entraîneur de l'Atlético et trois du Real Madrid seront présents à Waterloo pour donner eux-mêmes les entraînements aux enfants. Ils vont nous montrer comment ils travaillent à Madrid, nous exposer leur philosophie et apprendre aux enfants ce qu'ils enseignent aux jeunes là-bas. Un football fait de possession avec une multitude d'exercices pratiques pour les enfants présents à notre stage. C'est une chance unique pour eux de goûter à cette méthode madrilène."



Au terme de cette semaine, l'un ou l'autre participants pourraient se voir proposer de passer un test à Madrid. "Il y a deux ans, deux enfants du stage ont eu l'occasion d'aller passer des tests à Madrid. Ce sera à nouveau le cas cette année si certains retiennent l'attention des coachs."



Un stage estampillé Madrid mais qui se veut abordable. "Certains proposent ces stages à 280 ou 350 euros, en fournissant un équipement aux couleurs du club madrilène. Nous avons opté pour une formule à 175 euros, mais sans équipement. Cela permet de rester abordables et d'offrir à plus de jeunes la possibilité de goûter à cette méthode d'entraînement pendant une semaine complète puisque le stage aura lieu de lundi à vendredi."