Un succès compliqué à préserver pour Tubize-Braine face à Waremme Brabant Wallon Michel Matton © J. Houet EDA

Jamais deux sans trois pour les Coalisés mais ils se refusent de planer outre mesure.



Neuf points sur neuf, difficile pour Tibor Balog et ses ouailles de présenter un meilleur bulletin à l’aune de l’automne. Dans l’optique d’une éventuelle récompense, ce qui est pris n’est plus à prendre mais la compétition ne fait que commencer comme le soulignait le mentor hongrois samedi soir, l’équipe doit encore gagner en constance et en régularité : “On a montré deux visages face à Waremme, avec une première période de qualité collectivement parlant et assortie de multiples occasions de but mais le malencontreux auto-goal est tombé au plus mauvais moment. (...)