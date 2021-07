Au-delà des terrains de football, le FC Genappe s’est doté d’un tout nouvel outil avec l’implantation d’un terrain permanent de beach soccer sur son site. "La volonté du club était vraiment d’avoir ce terrain de beach soccer. Il nous permettra de continuer à avoir une activité sur le site durant l’été et de ne pas stopper la saison en mai ou en juin comme on le fait habituellement", explique Claudio Mariella.

Cet outil, il fera également partie intégrante de la formation des jeunes à Genappe. "Le beach soccer va être incorporé dans la formation que nous proposons à nos jeunes avec la possibilité pour chacun d’avoir une séance de beach soccer par semaine. Une séance encadrée par des formateurs spécialisés dans le beach soccer."

L’idée est même d’avoir un véritable club de beach soccer à Genappe, un peu comme on l’a déjà vu ailleurs. "On va incorporer le beach soccer entièrement dans notre club, avec le même nom, le même logo et les mêmes couleurs. Même si le Covid a un peu ralenti les choses, le beach soccer est en plein essor et beaucoup de nos joueurs le pratiquent. Ce terrain permanent est un véritable plus pour le club mais aussi pour le beach soccer qui poursuit sa belle évolution."

Ce terrain de beach soccer, tout comme la construction des nouvelles infrastructures, on le doit aussi à la bonne entente avec les autorités communales. "Nous avons un bon échange avec les autorités communales et nous avons aussi envie de leur donner cette récompense en retour. Le bourgmestre est un footeux, il a joué à l’échelon national et emmener le club de sa ville en nationales serait la cerise sur le gâteau."