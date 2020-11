Les organisateurs ont dû annuler l’inscription de 22 enfants âgés de plus de 12 ans.

Les mesures prises par le gouvernement ces derniers jours et l’interdiction des entraînements pour les enfants de plus de 12 ans ont eu des conséquences pour les organisateurs de stages durant les congés de Toussaint.

C’est le cas du stage Pro Foot organisé à Waterloo et parrainé par Felice Mazzù. “Cette nouvelle donne nous a obligés à changer pas mal de choses. Nous avions 62 inscrits mais nous avons dû annuler les inscriptions des 22 enfants de plus de 12 ans. On a perdu plus d’un tiers des inscrits”, regrette Kristos Lioulas.