Les organisateurs du 46e GP Gaston Reiff espéraient attirer 500 participants au premier cross de la saison en Brabant wallon, ils ont finalement atteint le chiffre de 679 athlètes. Et ce, malgré la présence du contrôle du Covid Safe Ticket à l’entrée. "C’est une belle satisfaction d’atteindre un chiffre bien plus élevé que celui espéré. Nous avons bien géré le contrôle des CST à l’entrée avec l’aide de la commune et de la police locale. Il n’y a eu aucun problème à ce niveau-là, tout le monde a joué le jeu", se félicite Olivier Parvais.