Deux revers douloureux (Saint-Amand et Valence) et un succès (SKW). Le bilan de l’EuroCup a un goût de trop peu. Géant sur la scène belge, Braine n’a pas su peser au plan européen. Explications.

Les moyens

D’un côté, un budget brainois revu à la baisse pour la saison 2020-21 avec en plus, au début de celle-ci, le départ de Migna Touré qui allège la coupe budgétaire. De l’autre, un adversaire français qui parvient à engager 5 pros depuis novembre dernier pour se sauver en ligue française et une formation espagnole ambitieuse sur les plans national et européen dont le budget est au minimum 4-5 fois plus élevé que celui des Castors.