À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! Un adage qui aura pris tout son sens ce dimanche après-midi, du côté de Rebecq. Au vu des difficultés rencontrées en termes d’effectif dans le chef de Luigi Nasca, on pouvait aisément comprendre la liesse des joueurs à l’issue de cette belle et convaincante victoire face à Waremme.

Avec un banc exclusivement composé de U19 et certains joueurs repositionnés pour combler les absences, Rebecq aura su trouver les ressources et l’énergie pour faire oublier ces contraintes et l’emporter facilement. (...)