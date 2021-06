Reprise du championnat le 22 août

Une centaine d’équipes inscrites en plus

230 candidats arbitres

C'est une assemblée générale pas comme les autres qu'a tenu le CP Brabant. Pas de champions à honorer, pas de chiffres à mettre en avant mais quelques dates importantes à retenir pour les semaines à venir.Il a notamment été acté que la Coupe de Brabant débuterait le 1er août mais dans une formule différente. Cette année, il n'y aura pas de phase de groupes mais bien une compétition à élimination directe avec les 32e, 16e et 8e de finale qui se disputeront les 1, 8 et 15 août.a précisé Marc Roosens à nos collègue de l'Avenir.Tout comme pour les séries amateurs, les championnats provinciaux seniors en Brabant débuteront le week-end des 21 et 22 août et se termineront les 9 et 10 avril. La trêve hivernale est prévue du 19 décembre au 9 janvier.Si la crise a mis les clubs dans certaines difficultés et que certains devront rester vigilants dans les mois à venir, cela n'a pas empêché la création d'une centaine d'équipes en plus que la saison dernière.se félicite Pascal Vanden Bosch, président du CP Brabant.

Le Covid a ralenti le Brabant dans son programme de recrutement des arbitres, qui sont un peu moins de 300 dans notre région. Toutefois, le programme de recrutement lancé par Alexandre Boucaut peu avant la crise du Covid via une plateforme informatique qui permettait aux candidats de suivre une formation en ligne, à leur rythme et en fonction de leurs disponibilités et de leur motivation, a attiré 230 candidats arbitres en Brabant. "Une quarantaine de candidats ont déjà terminé leur formation et attendent de pouvoir passer leur examen. On compte maintenant sur les clubs pour qu’ils réservent à nos arbitres un accueil chaleureux et rassurant."

Pas de modifications dans les séries proposées

Les clubs avaient jusqu’à l’assemblée générale de vendredi soir pour demander un éventuel changement de série. Finalement aucune modification ne sera apportée aux séries proposées le 18 mai dernier.