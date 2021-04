Après avoir fait grandir la Golden Keeper Academy ces dernières années en compagnie de son ami et associé Hamed Temsamani, Alan Gérard se lance dans un nouveau projet au RCS Nivellois avec la mise en place d’une école de gardiens.

"L’objectif est de donner une bonne formation à tous les gardiens de Nivelles et de la région. Avec une école de gardiens, on peut travailler plus spécifiquement un poste qui est souvent délaissé lors des entraînements organisés en semaine pour les jeunes. Ici, pendant 45 minutes, la séance leur est entièrement dédiée", explique Alan Gérard.

Un poste de gardien qu’il connaît si bien et qu’il veut mettre en lumière.

"Un poste souvent oublié. On a l’impression qu’on se met au but car on n’est pas doué pour jouer dans le jeu. Mais il ne suffit pas de mettre quelqu’un dans un goal pour que la magie s’opère. On essaie de créer une structure dans laquelle l’enfant qui évolue au poste de gardien est responsabilisé et prend pleine conscience de son poste et de son importance dans le jeu."

Concrètement, ces entraînements seront dispensés le lundi, le mercredi et le dimanche. Un projet qui tenait à cœur à la direction nivelloise, comme l’explique Rudy Dechamps, le responsable Technique de la Formation des Jeunes à Nivelles.

"Nous restructurons le club ces derniers mois. Il ne nous manquait plus qu’une personne d’expérience pour mettre cette école des gardiens en place. C’est une demande qui nous vient dans un premier temps des parents et des jeunes. Nos coachs sont tous spécifiques joueurs mais pas gardiens. C’est donc important pour un gardien de pouvoir participer à des séances dédiées à ce poste si particulier. C’est un vrai plus pour toute l’école des jeunes, une nouvelle étape dans ce cheminement d’amélioration de la qualité de la formation à Nivelles et notre quête du label deux étoiles."

Un stage en collaboration avec le Real Madrid est notamment prévu pour Pâques.