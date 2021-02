Commentateur pour Eleven Sports, chroniqueur et animateur pour la radio Arabel, Julien Darquenne, l’ancien coach et président du RCS Nivellois, est également un amoureux des médias. Du coup, lui et Stéphane Bukens, un de ses acolytes en radio, ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec une émission diffusée sur les réseaux sociaux : Le Foot Amateur refait le Monde. "Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne lançait une émission récurrente dédiée au football amateur. Pas une émission avec un ton JT de RTL mais bien un talk-show qui met en vitrine le football amateur, donne la possibilité de s’exprimer sur des choses qui ne nous plaisent pas, donne la parole aux acteurs de terrain, mais avec un ton foot amateur", explique Julien Darquenne.