Auteur d’une saison plus que réussie avec une troisième place au championnat du monde d’enduro dans la catégorie Open 4, Jérémy Herinne vient de boucler son année sportive 2021 avec une expérience unique en Afrique. C’est au Congo que le Wavrien a pris part aux 4 heures de Lubumbashi, une course caritative d’endurance tout terrain.

"C’est Jérémy Coen, qui a mis beaucoup de choses en œuvre pour me faire progresser cette année, qui m’a embarqué dans cette aventure. Chaque année depuis trois ans, il emmène un pilote avec lui pour participer à cette course, la promouvoir et lui apporter un bon niveau. Cette année, c’est moi qui aie eu la chance de vivre cette expérience complètement folle", débute-t-il.