"Des conditions étaient fixées dans la convention, qui devait être d’application au 1er janvier, pour l’utilisation des infrastructures du club de football. Elles ne sont déjà plus respectées : il y avait la création d’une équipe de P3, qui a fait forfait ; la séparation entre l’ASBL qui gère l’équipe première et celle de l’école des jeunes n’est toujours pas d’actualité ; aucun match caritatif ou social n’a été organisé par le club ; il n’y a pas non plus eu de mise en valeur de nos produits locaux dans les repas qui se sont tenus au Wallonia”, déplore Xavier Dubois, le bourgmestre de Walhain.