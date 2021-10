Une nouvelle académie à La Hulpe dirigée par l'ancien Diable Rouge Michel De Wolf Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny © Sterpigny

L'ancien Diable Rouge et T2 de l'AFC Tubize a démarré une nouvelle aventure en Brabant wallon.



Une nouvelle académie de football a vu le jour au Royal La Hulpe Sporting Club. Et elle n'est pas dirigée par n'importe qui puisque c'est Michel De Wolf en personne qui encadre les jeunes. Champion de France avec Marseille, champion de Belgique avec Anderlecht, celui qui a pris part à trois Coupes du monde avec les Diables Rouges vient donc apporter toute son expertise chaque lundi à des jeunes âgé de 8 à 18 ans, séparés en trois groupes. "Nous nous concentrons sur le football à 8 et à 11 en proposant des séances qui viennent en complément de leurs entraînements. L'académie d'adresse bien entendu aux jeunes du club de La Hulpe mais également à tous ceux qui désirent nous rejoindre", explique Michel De Wolf.



Des séances spécifiques données par l'ex Diable Rouge, adaptées à chaque jeune.