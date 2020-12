Une nouvelle équipe dirigeante et un projet plus local pour l’AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le club sang et or veut retrouver son identité locale. © Moisse

Il y a trois semaines, on apprenait que l’AFC Tubize et Aubry De Koster se séparaient. Au moment d’annoncer cette séparation, la direction de l’AFC avait décidé de la jouer discrète et annonçait qu’elle communiquerait en temps voulu la composition de sa nouvelle équipe dirigeante.



Cette nouvelle équipe dirigeante de l’ASBL AFC Tubize, elle est désormais connu et sera composée de Raymond Langendries (Président), Michel Querton (Manager), Michel Lekime (Correspondant qualifié et Trésorier général), Théo Buelinckx (Superviseur technique), Olivier Langendries (Gestion sportive & Relations presse), Khalid Karama (Coach), Olivier Peers (Event), Sébastien Pissens (Numérique).

L’ASBL JSO pourra quant à elle toujours compter sur Philippe Gallée, Véronique Renard, Eddy Brogniez et ses coordinateurs.



Au travers de cette annonce, le club sang et or en dévoile plus sur son projet qui se veut plus local et centrer sur ses jeunes. L’objectif semble être de retrouver les vraies valeurs qui ont fait la réputation d’un club qui vient de vivre six années tumultueuses. Le départ des Coréens a placé l’AFC dans une situation financière critique et le passage d’Aubry De Koster ne semble pas avoir arrangé les choses si on en croit le communiqué du club. "Aubry De Koster est venu proposer au club de constituer une S.A. avec de nombreux investisseurs. En 8 mois, nous n’avons rien vu arriver ! De multiples promesses faites n’ont jamais été tenues. Une gestion individualiste et opaque nous a amenés à mettre fin à cette collaboration et ce pour des divergences de vue fondamentales tant sur le fond que sur la forme", explique Raymond Langendries.



Après cette énième aventure, le club revient donc à l’essentiel. "Forts de ces expériences désastreuses, nous voulons désormais miser sur les plans local et régional. En faisant confiance aux jeunes formés dans notre académie et en confiant la gestion à des personnes issues de notre commune et de notre région."