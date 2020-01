L’année 2020 a parfaitement débuté pour Alexandra Mortant, la jeune et grande espoir du sprint du CABW. Dès sa première compétition indoor de la saison, la scolaire s’est offert un doublé sur 60m (7’54) et sur 60m haies avec des chronos respectifs de 7.54 et 8.36, à un dixième du record de Belgique. “Je suis très satisfaite de ces deux chronos puisque j’ai battu mes records sur les deux distances. Grâce à une bonne concurrence le jour de la course, je savais que j’allais devoir me dépasser pour m’imposer et donc peut-être battre mes records. C’est une grosse satisfaction d’autant que les sensations étaient bonnes”, confie la protégée de Noël Lévêque.