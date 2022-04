Ils l’avaient annoncé et ils l’ont fait ! Il y a quelques mois, les Tigres du SC Jodoigne avaient clairement affiché leurs ambitions, en voulant, et ce dès leur première saison, jouer le titre et la montée vers la P2. À l’issue de la victoire face à Grez B samedi, alors qu’il reste encore deux journées de championnat à disputer, le SC Jodoigne est champion.

La jeune et vaillante équipe de Grez B n’aura pas démérité, mais rien ni personne ne pouvait stopper les Jodoignois vers leur premier titre, comme le savourait fièrement le T1, Martin Dehut. "On a créé ce club il y a peine un an, dans l’idée de retrouver du plaisir après cette longue période de Covid. C’est un titre qui vient couronner une magnifique année, où au fil des semaines, nous nous sommes révélés. Je pense qu’on peut être fier de ce que nous avons réalisé. C’est la réussite de tout un groupe d’amis, qui n’aura permis à aucune autre équipe de nous faire douter. Maintenant on monte en P2, avec le groupe qu’on a, et les peut-être quelques renforts qui viendront se greffer, on a toutes les qualités que pour viser la colonne de gauche. Mais le primordial restera avant tout de conserver la mentalité et l’essence même de ce club qui est le plaisir." (...)