Jette pouvait mener 2-0 dès le début du match avec des occasions consécutives de Cortvriendt et Some. Mais comme à son habitude cette saison, la finition a fait défaut du côté bruxellois. Il n’en fallait pas plus pour que Rebecq leur montre comment faire. Bova et Traore faisaient tous les deux mouches à dix minutes d’intervalle pour sceller un score qui ne bougera plus jusqu’à la fin du match.