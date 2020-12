Plus de deux mois après son dernier match, quelques semaines après le départ de l’ailière française Touré et l’arrivée de l’intérieure canadienne Alexander, Castors Braine retrouve le fil de la compétition ce samedi.

La prise de température, c’est le rituel avant chaque entraînement pour les Castors. On a aussi voulu prendre, au sens littéraire, celle de Kayla Alexander. Très abordable et humble, la Canadienne qui fêtera ses 30 ans début janvier, a joué comme pro sur quatre des cinq continents. Elle a débarqué il y a deux semaines en Belgique. C’est évidemment son expérience WNBA qui est la plus parlante mais l’intérieure de 1,93m sera plus un leader par l’exemple que dans la voix.

"Je peux apporter ma défense, mon apport au rebond et du scoring.



(...)