La Sand Race, la course à obstacles la plus populaire de Wallonie, se tiendra le dimanche 26 juin dans la Sablière de Mont-Saint-Guibert. Cette 7e édition aura pour thématique l'Egypte. Le cadre aux allures d'un désert s'y prête, il est vrai, particulièrement bien. Un village dédié sera même proposé.

Deux parcours seront au menu, sur 5 et 10 km. Avec 20 obstacles proposés sur le plus grand parcours et, spécificité des lieux, des milliers de tonnes de sable à travers un terrain aux reliefs particulièrement marqués.

Chaque année, la Sand Race attire plusieurs milliers de participants, venus relever un défi sportif et convivial entre amis ou collègues. En 2021, quelques 5000 personnes ont pris part à ce défi.