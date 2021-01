C’est le dernier match officiel avant le grand saut européen pour le Royal Castors Braine. Le calendrier ne lui a pas réservé un adversaire trop coriace avec la venue du Sparta Laarne ce mercredi soir à Braine-l’Alleud. Des Flandriennes qui viennent juste d’obtenir leur premier succès ce week-end en Top Division Women 1 (69-63 contre Waregem).

En faisant tourner l’équipe, en soignant sa moyenne offensive (86 points par match) et en donnant du temps de jeu aux jeunes Belges, le coach Dusart et son team devraient sans trop de difficultés obtenir un huitième succès de rang en TDW1.

Braine sort d’un match tout en discipline et brio aux Kangoeroes. Avant cette rencontre au Winketkaai, les pensées du mentor français étaient déjà dirigées vers le triptyque européen des Castors, assurément l’un des tournants majeurs de la saison. "On partira avec un sacré handicap face à mes compatriotes de Saint Amand Hainaut Basket et face aux Espagnoles de Valence. Ces clubs ont joué de façon régulière dans un championnat compétitif. On a eu 7 semaines d’interruption, on ne peut pas rattraper ça en un coup de baguette magique. Mais mon groupe évolue bien : au niveau de l’ambiance par exemple, c’est le jour et la nuit par rapport à la saison passée."

Le club a par ailleurs communiqué l’horaire de ses matchs européens. Le premier (mardi 19/01 à 21h00 face à Saint Amand) sera déjà décisif pour la suite. Le second (mercredi 20/01 à 21h00) aura lieu face au favori de la poule : Valence. Le troisième (vendredi 22/01 à 12h00 face à SKW) donnera au classement son allure finale.

Les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Castors reviendra d’Espagne le samedi 23/01. Son match aux Phantoms Booms est déplacé au mercredi 27.