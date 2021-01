Une véritable section féminine se développe à Wavre-Limal Brabant Wallon Sébastien Sterpigny © D.R.

Après avoir lancé Girls Experience en début de saison, le club rejoint le projet Foot4girls.



Le club de Wavre-Limal a décidé d’intégrer le concept Foot4girls proposé par l’ACFF. Un projet visant à encourager une nouvelle génération de filles âgées de 6 à 10 ans à découvrir et pratiquer le football dans un environnement éducatif et divertissant.



"Nous étions en contact avec l’ACFF qui nous a proposé d’organiser un Foot4girls chez nous, ce que nous avons accepté vu notre volonté de développer une véritable section féminine à Wavre-Limal", débute Bernard Bolly.



Avec Foot4girls et Girls Experience, le club de Wavre-Limal permet désormais aux filles âgées de 6 à 16 ans de découvrir le football.