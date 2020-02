Le lauréat 2019 de 20 Km de Bruxelles s’est imposé dans l’épreuve du Challenge BW de Lillois organisée par son club de l’USBW.

Avec 960 participants sur la grande distance et 199 sur la petite, les Crêtes brainoises, troisième manche du Challenge du Brabant wallon, a attiré du monde. Mais outre la quantité, la qualité était également bien présente ce samedi à Lillois.

La "team Brasseur" était bien représentée avec Valentin Poncelet, Arnaud Van Vracem et Nicolas Maroye. Les athlètes du coach Fernand Brasseur n’étaient pas venus faire de la figuration, comme le confirmait le vainqueur des 20 km de Bruxelles, Valentin Poncelet. "À l’échauffement, j’avais expliqué à mes comparses ma tactique. Partir prudemment et à la mi-course, accélérer. Et le scénario s’est déroulé à merveille. Le petit rythme de la première partie de la course était parfait. Puis, j’ai accéléré le tempo et seuls Arnaud et Nicolas ont pu suivre. Je ne connaissais pas le parcours mais j’ai apprécié. Il y avait de légères difficultés mais rien d’insurmontable. J’étais ravi de voir que nous étions finalement là pour ce triplé qui fait plaisir à notre coach. J’ai ensuite pris les devants pour ne jamais être inquiété."

Pour une première participation à Lillois, c’est une réussite. "Je suis venu pour faire plaisir à mon club, l’USBW, où je me sens très bien ! Cette saison, j’aurai une nouvelle fois comme objectif les 20 km de Bruxelles. J’aimerais atteindre l’heure de course, voire mieux… Tout dépendra de la météo !"

Pour en revenir à Lillois, c’est Arnaud Van Vracem qui prend la seconde place alors que Nicolas Maroye clôture le podium, devant Romain Deblander qui avait mené la course dans sa première partie avant de connaître un coup de mou au moment où Valentin Poncelet a accéléré. Sur la fin, il est revenu à une vingtaine de secondes du podium.

Chez les dames, la victoire revient une nouvelle fois à Dorothée Cupers qui s’impose devant la revenante, Sabine Vanderzwalmen, alors que Audrey De Moor se classe à la troisième position.

La prochaine manche se déroulera le 14 mars prochain à Hamme-Mille, nouvelle destination de l’épreuve de Patricia et Marcel Denis.