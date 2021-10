Sur papier, on pensait le secteur intérieur brainois un peu plus faible que les saisons précédentes. Sur le terrain, il n’en est rien. À l’heure de débuter leur huitième campagne européenne, les Castors semblent même mieux armées pour revendiquer une place en seizième de finale, voire plus… "J’aimerais qu’on arrive à atteindre les huitièmes de final. Et je pense qu’on a construit une équipe pour le faire", lance le président Platieau.

Versées dans le groupe K avec les championnes d’Allemagne, Keltern, les Anglaises de Londres et les Tchèques de Zabiny Brno qu’elles affrontent ce jeudi, les Brainoises peuvent viser une des deux premières places du groupe, qualificatives pour le tour suivant (les 8 meilleurs 3es des 12 groupes passeront aussi).

Le début de saison de Braine a montré un groupe bien balancé et déjà bien en rythme. (...)