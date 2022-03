Van Buggenhout quitte déjà les Castors Brabant Wallon C. K. Sam Van Buggenhout ne terminera pas la saison avec les Castors Braine. © sportsevents

"D’un commun accord et en bonne entente, nous avons décidé, Sam Van Buggenhout et le club, de mettre un terme à notre collaboration dès à présent." L’information brainoise est tombée jeudi soir. Il était acquis depuis plusieurs semaines que l’Anversoise revienne la saison prochaine au Phantoms Boom, le club qui l’avait vu éclore.



Van Buggenhout ne terminera donc pas la saison sous le maillot brainois. Pétrie de talent et douée techniquement, Van Buggenhout n’aura jamais réussi à franchir l’étape physique indispensable pour le plus haut niveau. Régulièrement laissée sur le banc en Coupe d’Europe ou lors des matchs importants de la Top Division Women 1, Van Buggenhout (20 ans) retrouvera la saison prochaine à Boom le coach Philip Wolk qui était le sien en équipe nationale Jeunes.