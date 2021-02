À Metz, samedi soir, Vanessa Scaunet a établi un nouveau record LBFA indoor du 800m en 2.04.61, approchant fortement du chrono requis pour les championnats d’Europe de Torun (2.03.22). Une performance d’autant plus marquante qu’il s’agissait d’une toute première apparition en salle (elle ne s’y entraîne pas non plus !) de cette athlète de 24 ans non statutaire et qui ne possède donc pas de contrat pro.