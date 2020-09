A l'heure des reports et autres annulations de dernière minute, l'annonce du maintien d'une organisation est considérée comme un petit événement dans le milieu de la course à pied, privé de l'essentiel de ses épreuves depuis la mi-mars.

Le Trail de l'Abbaye a ainsi annoncé que sa 6e édition aura bel et bien lieu le samedi 3 octobre prochain. Avec au menu 3 parcours de 10, 17 et 30 km dans et autour de l'abbaye de Villers-la-Ville.

Evidemment, comme dans chaque organisation qui peut avoir lieu en cette période de crise sanitaire, des dispositions particulières seront imposées aux participants. Le départ se fera ainsi par vagues de 100 coureurs, toutes les 15 minutes. Le masque sera également obligatoire dès la sortie de son véhicule et jusqu'à 500 mètres après le départ. Et sera à remettre dès la ligne d'arrivée franchie.

"Le port du masque sera obligatoire au moment du départ dans le site de l'Abbaye. Nous comprenons que cela ne soit pas des plus confortable mais nous espérons que, au vu de la situation sanitaire actuelle, vous comprendrez que cette mesure est prise afin d' éviter tout risque de propagation du virus", indique l'organisation, obligée de composer avec ses contraintes.

Il sera aussi demandé aux participants de ne pas venir trop tôt sur place, soit 15 minutes maximum avant le départ de sa vague, alors qu'il n'y aura pas de nourriture ou boissons proposées aux coureurs après la course.

Enfin, les pré-inscriptions seront obligatoires.