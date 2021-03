Bruxellois d’origine, il a commencé à jouer au football à Boitsfort, Brabançon wallon d’adoption depuis son déménagement dans la jeune province où il a notamment porté les couleurs du RJ Wavre, de l’AFC Tubize ou encore de Walhain, Vincent Rousseau a ensuite pris la direction du Standard de Liège. Mais alors que les portes de l’équipe A ne lui étaient pas encore assez ouvertes, il a pris la décision de rejoindre Virton où tout se passait bien, jusqu’à ce que le club gaumais ne sombre dans les ennuis après la perte de sa licence. Après un an de galère, le gardien de 22 ans va se relancer du côté de Aische, en D3 ACFF.

Vincent, pourquoi avez-vous opté pour Aische ?

"Le club a l’ambition de jouer la tête, ce n’est pas très loin de la maison et puis cela va me permettre de combiner le football avec mes études en éducation physique que j’ai débuté cette année à Nivelles. Une bonne saison à Aische pourrait me servir de tremplin pour rebondir plus haut."

Comment avez-vous vécu ces derniers mois sans club ?

"Ce qui s’est passé à Virton a été compliqué, on se posait beaucoup de questions pour lesquelles nous n’avions pas de réponse de la part des dirigeants. On ne savait pas vers quoi on allait et j’ai fini par casser mon contrat. Malheureusement, ça s’est fait tardivement, ce qui a compliqué ma tâche dans la recherche d’un nouveau club. Mais cela fait partie des aléas de la vie et je me devais de rebondir, que ce soit en reprenant le football ou me lançant dans les études. Je n’ai pas eu la chance de retrouver un club car j’ai longtemps été bloqué par Virton, je me suis donc lancé dans les études, avec aujourd’hui une chouette proposition venue de Aische." (...)