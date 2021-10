Depuis 2016, les Crêtes La Hulpoises, pensées et menées par Louis Vercauteren depuis sa création, ont été reprises. Pour assurer un nouveau souffle, sur les bases d’une formule à succès. Ce devrait à nouveau être le cas ce dimanche matin. Voici pourquoi, en compagnie de Janes Davis, pour l’asbl D-Foulées qui chapeaute désormais l’organisation.

Le parcours

"Nous avons toujours trouvé ce parcours super. Il n’était pas question d’y toucher. C’est lui qui donne tout son sens aux Crêtes. C’est difficile, avec quelques bossses, mais on ne parle pas non plus de trail. Ça doit rester accessible."

Un renouveau

"Nous avons débarqué en 2016 avec plein d’idées et d’ambitions. Mais en parallèle, la course à pied s’est développée fortement à cette période et la concurrence s’est accrue. Aujourd’hui, nous voulons surtout préserver la convivialité propre à l’épreuve et renforcer l’ancrage local. Nous avons l’avantage de bien connaître la course et la région pour cela."

De l’authenticité

"C’est une course authentique. Aux Crêtes, les coureurs savent ce qu’ils vont trouver. Cela attire et cela fonctionne. Mais nous sommes également très dépendants de la météo. Beaucoup de participants viennent s’inscrire le jour même. Parfois jusqu’à 300 juste avant la course. Cela demande pas mal de flexibilité et il n’est donc jamais facile de savoir à quoi s’attendre."