La phase classique de la N1 s'est terminée ce week-end avec la victoire de Guibertin B sur Tournai (1-3).

Au bout des quatorze matches, les Jaune et Bleu ont terminé 2e avec 31 points, à sept points du leader.

Après deux semaines de repos, ils lanceront les playoffs et la course à la montée (une division où l'on retrouve la première équipe de Guibertin) en recevant Booischot B, deuxième de la série B.

Les points pris durant la phase classique contre les équipes de la série A seront maintenus.

"Nous partirons donc avec un avantage de 8 points en sachant que Antwerpen (15 pts) – Hemiksem (14 pts) et Stekene (9 pts) auront déjà un avantage certain sur notre N1M. Les autres équipes nous talonnent entre 7 et 5 pts."

Le programme