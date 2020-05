Le monde du volley brabançon est en deuil.

Cheville ouvrière de l'Axis Guibertin, Jacques Fontaine est décédé inopinément vendredi à l'âge de 65 ans.

Il avait rejoint les Jaune et Bleu il y a plusieurs années et avait permis de développer le club, s'occupant notamment de l'aspect marketing et communication.