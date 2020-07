Premier de Ligue B au terme d'une saison écourtée en raison de la pandémie, l'Axis Guibertin espérait remonter en Ligue A un an après l'avoir quittée.





Le club avait d'ailleurs rendu un dossier de licence auprès de l'Euromillions Volley League pour évoluer au plus haut niveau et se montrait confiant et enthousiaste d'autant que Volley Belgium, la Fédération belge qui n'est toutefois pas l'organisatrice de ce championnat mais des échelons inférieurs, avait publié les séries et on y retrouvait les Jaune et Bleu . Ce qui augurait d'une issue positive du dossier.