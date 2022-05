Waterloo en finale du tour final de P2… sans jouer Brabant Wallon Sébastien Braun © eda

Situation totalement irréaliste hier après-midi à Villers où les locaux n’ont pas voulu disputer leur match contre Waterloo.



On le sait, la décision du CP Brabant de faire rejouer la demi-finale du tour final entre Villers et Waterloo a fortement déçu les Villersois qui avaient remporté la rencontre au botté des penaltys. Mais il devait y avoir des prolongations avant ça et la plainte de Waterloo était fondée.



Ce dimanche après-midi, les Villersois ont décidé d’exprimer leur mécontentement en ne jouant pas, estimant dans le même temps que la rencontre de l’autre série entre Boitsfort et Jette B aurait également dû être rejouée pour les mêmes raisons. Mais la plainte de Boitsfort étant arrivée en retard sur la table du CP, elle a été jugée irrecevable. "L’envie n’était plus là. On en veut au CP et la décision de ne pas jouer ce week-end émane du club , précise Charlie Van Roy, le vice-capitaine des Villersois. (...)