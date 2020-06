Wavre-Limal prêt à accueillir les jeunes de Wavre Sports © Wavre Sports Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Le Racing White Woluwe a également lancé un appel aux jeunes Wavriens.



Il y a un mois et demi, la Ville de Wavre annonçait qu’elle rompait la convention d’occupation du stade Justin Peeters la liant au club de Wavre Sports et confiait l’occupation des installations au club de Wavre-Limal.



Suite à cette annonce et voyant les difficultés rencontrées par les dirigeants de Wavre Sports, les responsables de Wavre-Limal avaient lancé un appel à leurs homologues en proposant une association entre les deux clubs au niveau des jeunes. "En signant cette convention, nous aurions pu permettre aux jeunes de Wavre de continuer à évoluer dans leur catégorie et à Wavre. Nous n’avons pu constater qu’avec regret que cet appel n’a pas été entendu par les dirigeants de Wavre Sports. C’est du gâchis", débute Bernard Bolly.



Aujourd’hui, ce sont des dizaines de jeunes de Wavre Sports qui se retrouvent sans club. Des jeunes que Wavre-Limal se dit près à accueillir. "Beaucoup de parents avaient déjà pris leurs renseignements auprès de nous ces dernières semaines car leurs demandes aux dirigeants de Wavre Sports restaient muettes. Aujourd’hui, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui le souhaitent. Nous avons reçu la confirmation que nous pourrons aligner des provinciaux, ce qui est déjà une première bonne nouvelle."



Si Wavre Sports se dirige vers la faillite, Wavre-Limal fera tout pour que le football garde une place importante dans la cité maca. "Je sais que ça fait mal à certains de voir Wavre disparaître mais le plus important c’est qu’un projet existe toujours. Notre but est d’avoir un club de qualité, avec des formateurs motivés et surtout un club sain qui ne fera pas de folie."



Le Racing White Woluwe également prêt à accueillir les jeunes de Wavre Sports

Ce vendredi matin, les responsables du Racing White Woluwe nous ont indiqué qu’ils étaient prêts à accueillir les jeunes de Wavre Sports laissés sur le carreau. "Ce n’est jamais gai d’apprendre qu’un club est contraint de déposer le bilan et de cesser ses activités. C’est malheureusement le cas de Wavre Sports FC. Le Racing White Woluwe est prêt à incorporer en ses rangs les joueurs, jeunes ou adultes, qui se retrouvent sur le carreau à la suite de cette disparition et qui seraient intéressés par le défi woluwéen. Renseignements :0486/350.324 ou racingwhitewoluwe@gmail.com"