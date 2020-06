C'est la fin pour Wavre Sports, le club dépose le bilan © Sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Lors de l’assemblée générale organisée ce jeudi les administrateurs du club ont décidé de ne pas poursuivre les activités du club. L’avenir de Wavre Sports était très incertain depuis plusieurs semaines et notamment l’expulsion des installations ordonnées par la Ville de Wavre. Sans stade mais également devant faire face à de nombreuses dettes, le club était au bord de la faillite.



Finalement, ce jeudi, lors d’une assemblée générale, les administrateurs du club ont confirmé qu’ils déposaient le bilan et que le dossier était désormais entre les mains de l’avocat de Cyrille Keller. C’est donc la fin pour un des plus importants clubs de la région.