Les dirigeants de Wavre-Limal annoncent qu’ils conserveront leur philosophie et leurs valeurs.

Ce mardi, la Ville de Wavre a annoncé qu’elle rompait la convention d’utilisation des infrastructures sportives passée entre la Ville et l’asbl New RJ Wavre, éjectant donc le club de Wavre Sports du stade Justin Peeters. Le Collège pointe la mauvaise gestion et le manque de clarté, notamment au niveau des comptes, de la direction wavrienne.

Mais afin de ne pas laisser tous les jeunes du club sur le carreau et des installations à l'abandon, la Ville de Wavre a décidé d’ouvrir ses installations footballistiques du stade Justin Peeters au club de Wavre-Limal à condition que celui-ci y reprenne la formation footballistique des jeunes wavriens.