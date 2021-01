Ce mardi, Will Still est devenu le plus jeune coach de l’histoire de la Pro League. À 28 ans seulement, il est le successeur d’Hernan Losada (parti en MLS) au poste de T1 du Beerschot, en D1A. Une sacrée promotion dans l’ascension fulgurante de celui qui avait déjà coaché au niveau professionnel en 2017, lorsqu’il signait un retentissant 21 sur 27 avec le Lierse.

Le voir devenir le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Pro League est donc tout sauf une surprise. Encore moins pour ceux qui côtoient au quotidien celui qui a arpenté et arpente toujours les terrains de football, avec Wavre-Limal (P2), et de foot en salle, avec le Real Corbais (P2). "C’est un garçon que j’apprécie et avec qui je m’entends très bien", dit Bernard Bolly, manager général de Wavre-Limal.