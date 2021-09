World Superbike: Une 18e place et un abandon pour Loris Cresson à Barcelone Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Le pilote brainois est déjà tourné sur son prochain rendez-vous à Jerez © DR

Week-end difficile pour Loris Cresson en World Superbike à Barcelone. Lors de cette neuvième manche du championnat, le Brainois avait d'abord décroché une 18e place le samedi lors de la première course. 14e d’une Superpole Race raccourcie le dimanche matin, le Brainois a malheureusement d^abandonner lors de la course de l'après-midi.



Un week-end don't il tire les enseignements avant d'aborder la prochaine course à Jerez. "J'ai fait quelques erreurs en qualifications mais j'étais optimiste pour la course. Mais la pluie est arrivée. Nous n'avons pas pu faire les changements que nous voulions pour la course à cause de la météo. J'ai pu me battre, pas trop loin des points mais j'ai commencé à glisser beaucoup car le pneu s'est détruit lorsque la piste a séché. Néanmoins, c'était une bonne course et beaucoup d'expérience dans ces conditions pour moi. La course du Superpole s'est bien passée et j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai manqué un peu d'adhérence dans la course 2 et je courais assez bien mais ensuite nous avons eu un problème avec le contrôle de traction, et j'ai dû m'arrêter. La prochaine course est à Jerez, alors continuons et essayons à nouveau là-bas."