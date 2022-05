Braine n’a pas vécu la saison espérée. Direction, staff et joueurs rêvaient de se mêler à une lutte pour une place dans le Top 5, c’est finalement à la 12e position que l’équipe a bouclé son championnat. Une déception pour beaucoup. "Nous venons de vivre une saison assez compliquée au terme de laquelle les objectifs ne sont pas atteints. Nous avions le Top 5 comme ambition, nous avions l’équipe pour l’accrocher et nous finissons bien plus bas. Cette saison aura été très particulière dans le sens où nous étions capables de battre les premiers et de perdre contre les derniers. Et pourtant, nous sommes passés tout près du tour final avec cette troisième tranche qui nous échappe de peu", analyse Yasser Chalal. (...)