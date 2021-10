François Stockmans, vous l’avez certainement déjà croisé lors d’une course à pied à Bruxelles. Mais là où vous avez le plus de chance de voir ce mordu de course à pied en action, c’est sur un marathon. Il en compte déjà 137 à son actif ! Et celui qui lui plaît le plus, c’est indéniablement le marathon de Paris qu’il vient de boucler pour la 20e fois.

Un marathon parisien dont il est tombé amoureux en 1993. "Je me souviens de ce tout premier marathon à Paris que j’avais bouclé en 3h06. 28 ans plus tard, j’ai signé un chrono de 3h07, soit une petite minute de différence à peine", sourit-il.