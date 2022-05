Sur le 6 km, le public a fait connaissance avec une véritable fusée puisque le Bruxellois Amir Jazaeri a écrasé toute la concurrence avec un chrono de 22 minutes et 45 secondes. Une course remportée en solitaire pour celui qui avait pris la tête du peloton dès les premiers mètres. " C’était une belle course, un parcours très agréable avec des passages dans les bois. Même si j’aurais aimé avoir un peu plus de concurrence pour signer un meilleur temps en courant avec d’autres participants. Je suis très content de ma victoire", explique-t-il.

La course à pied, Amir Jazaeri l’a découverte il y a un an seulement. "Depuis mon enfance, j’ai pratiqué pas mal de disciplines sportives, dont le football et le basket, mais j’ai vu des vidéos et des reportages sur la course à pied qui m’ont donné envie de me lancer dans cette belle discipline. Pour une fois, j’avais envie de devenir excellent dans un domaine et je me suis donné à fond depuis le premier jour. Je suis très confiant pour l’avenir, je veux m’améliorer encore plus pour un jour devenir professionnel. Je suis quelqu’un de très perfectionniste."

Affilié à l’Excelsior Bruxelles, le coureur de 22 ans s’est spécialisé sur le 5 km et le 10 km. "Ça se passe super bien pour moi, j’ai des objectifs fixés, notamment celui de descendre sous les 31 minutes sur 10 km. J’apprécie beaucoup ces deux distances de 5 et 10 km."

Sa rapidité a impressionné ce dimanche à Woluwe, mais Amir ne laisse rien au hasard pour performer le jour J. "Avant les compétitions, je ne me repose pas vraiment car pour moi, si on se repose trop, on progresse moins bien. Par contre, pour les grands rendez-vous, je serai reposé", conclut celui qui dispose d’une sacrée marge de progression.