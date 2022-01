Bon dernier avec une seule unité glanée au premier tour, le Futsal Jette a mis les bouchées doubles durant la trêve pour renforcer son effectif. Plusieurs joueurs sont partis, des anciens de la maison sont arrivés, tout comme quelques nouvelles têtes. "Younes Sebbar et Moncef Taghzaoui, deux anciens du club partis à Koekelberg, ont émis l’envie de revenir aider le club. Ils sont très revanchards. Bilal Hachem, qui avait décidé de prendre du recul avec le futsal, se remet à la disposition du club, ce qui est une excellente nouvelle. Nous récupérons aussi Nabil El Yassini et Samy Beeckman, notre capitaine de la saison dernière, qui étaient partis à Charleroi. Sans oublier les signatures du Bruxellois Hassan Abroum, un vrai joueur d’expérience, et du jeune Wesley Malengreaux, ainsi que l’incorporation de trois de nos U21", précise Jean-François Vandenheede.

Autant d’arrivées qui doivent permettre à l’équipe jettoise de sauver sa peau en D1.