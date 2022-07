Fusion entre ZVC Vilvoorde et Wemmel Futsal Club: "Créer un grand club au Nord de Bruxelles"

Les fusions se multiplient au sein des clubs de futsal bruxellois. Dernière en date, celle entre les clubs de ZVC Vilvoorde et Wemmel Futsal Club qui ont décidé de s'associer "en vue de créer un grand club en périphérie Nord de Bruxelles à l'horizon 2023-2024", indiquent les responsables du futur club.

Si la fusion ne sera complète que d'ici un an, une première étape sera franchie dès la saison prochaine. Elle concerne surtout la formation des jeunes. "ZVC Vilvoorde, club reconnu pour son école de jeunes (7 équipes de jeunes inscrites à la VZVB) et Wemmel Futsal Club, récent vainqueur de la Coupe De Belgique BZVB-ABFS avec son équipe première, ont décidé, à partir de la saison 2022-2023, d'établir entre eux une coopération sportive visant à permettre à leurs jeunes membres (âgés de 16 ans et plus) de travailler ensemble et de progresser avec l'ambition d'intégrer un jour l'équipe première de ce futur grand club. Et ainsi atteindre à moyen terme l'élite du futsal belge."

Les premiers actes de cette fusion seront concrétisés dès septembre 2022. "Deux équipes provinciales seront inscrites à la VZVB (ligue néerlandophone) et composées de jeunes talents des deux clubs. Cette saison de transition permettra aux deux entités d'aligner certaines activités, leurs moyens et leurs objectifs afin de créer, ensemble, un grand club de futsal pour la périphérie Nord de Bruxelles."

Dès la saison 2023-2024, les deux clubs ne feront plus qu'un, et ce à tous les niveaux. "Ce futur grand club, en plus d'un ancrage local fort, offrira un encadrement de qualité aux jeunes joueurs, couplé à une approche footballistique, sociale et récréative qui bénéficieront, à terme, à l'équipe première, active au niveau national du futsal belge. L'objectif sera clairement d'amener les meilleurs de nos jeunes au sommet du futsal national."

Un club qui se voudra actif sur tous les fronts. "Des équipes vétérans et féminines s'ajouteront afin de marquer plus encore la volonté commune à ZVC Vilvoorde et Wemmel Futsal Club de proposer une palette complète de possibilités à tous les habitants de la périphérie nord de Bruxelles et de ses alentours."