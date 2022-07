Spécialiste RWDM et sport régional

Les jeunes de l’académie 360 Top Football Training en stage à Ténérife: "Une expérience unique et enrichissante"

Cinq ans après son lancement, l’académie 360 Top Football Training basée à Bruxelles, a décidé de franchir un nouveau cap dans son évolution en organisant un premier stage à l’étranger. Tout au long de la semaine qui vient de s’écouler, 16 jeunes de l’académie se sont envolés pour Ténérife où ils ont passé une semaine de stage dans les installations du CD Marino.

"Nous souhaitions passer à l'international avec notre académie et c'était très symbolique d'organiser cette première expérience dans un club avec lequel je travaille depuis cinq ans. Au cours de cette semaine, les enfants ont pu profiter de l'île et des installations de qualité du CD Marino. Les jeunes ont aussi pu découvrir toutes les activités sportives proposées sur l'île, comme le foot golf et le foot volley qui permettent de travailler divers aspects. Sans oublier ces activités sportives organisées à 2000 mètres d'altitude. Au final, ça a été une superbe expérience pour les jeunes", se félicite Fabio Tonini, le responsable de l'académie 360 Top Football Training.

Les 16 jeunes sélectionnés par les responsables de l'académie ont eu l'occasion de découvrir de nouvelles méthodes de travail. "Ce stage était l'occasion pour nos jeunes de découvrir d'autres façons de travailler. Ils ont été encadrés par le coach des U18 du CD Marino, nous avons également intégré deux jeunes du club local pour élargir les horizons et permettre aux jeunes de partager leur expérience, tout en découvrant une nouvelle culture."

Une découverte qui a charmé les jeunes de l'académie. "Nous avons eu de bons retours chaque jour de la part de nos jeunes. Ça a été une expérience unique et enrichissante pour eux, un moment qu'ils n'oublieront jamais et qui leur a permis de grandir aussi bien en tant que footballeur qu'en tant qu'être humain."

Ce stage s'est clôturé par un match amical entre les jeunes Belges et une équipe du CD Marino, remportée par les Bruxellois sur le score de 7-2. De quoi donner envie à tout un chacun de renouveler l'expérience. "Il s'agissait d'une première organisation à l'étranger pour 360 Top Football Training et nous espérons bien que ce ne sera pas la dernière. Cette première expérience nous a donné envie de développer plein d'autres choses encore."