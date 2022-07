La philosophie de l'asbl BY Sportconnect: "La progression de l’enfant est notre moteur"

C'est ensemble que Yassine Mouallali et Bryan Vanzeune ont fondé l'asbl BY Sportconnect. Une organisation qu'ils ont pu développer ces dernières années. "Nous avons commencé par des séances de spécifique avec des jeunes d'un bon niveau et puis une opportunité de partenariat avec le FC Kraainem s'est présentée à nous. Un club avec lequel nous avons beaucoup de valeurs en commun, à commencer par cette ouverture à tous", débutent-ils.

L'organisation de stages s'est faite naturellement. "Nous ne sommes pas là pour être une garderie. Nous sommes là pour encadrer les enfants, les garder en mouvement, disciplinés, leur apprendre les valeurs de respect et de savoir-vivre ensemble, au travers du football. Mais la valeur qui nous ressemble le plus, c'est celle de la bienveillance. Les moqueries et les remarques négatives sont tout de suite cassées chez nous, et remplacées par une revalorisation des enfants."

Des stages où tous les niveaux sont les bienvenus. "Nous ne sommes pas un stage élitiste. Les jeunes qui viennent chez nous ne sont pas là pour se mettre en avant, mais bien pour passer un moment convivial où la notion de progression est notre mission première. Nous voulons transmettre notre passion aux jeunes, tout en leur inculquant les bonnes valeurs."

Et la venue d'un joueur comme Jason Denayer ce lundi a permis de bien faire passer ce message. "Ça leur forge un souvenir unique. Mais il est aussi important que les jeunes voient et comprennent toutes les étapes qu'il faut franchir avant d'espérer devenir un joueur professionnel. C'est aussi l'occasion de leur rappeler que l'école est tout aussi importante."

En s'associant avec le FC Kraainem, l'asbl BY Sportconnect a également ouvert une école de foot au club. "Kraainem est un club visant l'intégration, notamment avec les réfugiés. De notre côté, nous avons proposé au club d'accueillir les jeunes qui n'ont pas encore le niveau pour leurs équipes, de les encadrer durant un an afin de leur apporter les bases nécessaires pour rejoindre ensuite leurs équipes. Là aussi la progression est notre moteur."