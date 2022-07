Christian Famo est "heureux d’être de retour à Ganshoren"

Après une saison passée du côté du Crossing, Christian Famo nous a annoncé qu'il quittait le club schaerbeekois pour retourner à Ganshoren, avec qui il avait été champion en D3. "Je suis très heureux d'être de retour à Ganshoren. Je connais le coach depuis quelques années, j'aime beaucoup son travail, et quand l'opportunité de retravailler avec lui s'est présentée, je n'ai pas hésité."

Christian Famo retrouve aussi un environnement qui lui est très familier. "J'ai été champion avec ce club et je suis heureux d'être de retour. Je vais retrouver pas mal d'amis, des joueurs avec lesquels j'avais déjà vécu de grandes choses pas le passé. Je me fais une joie de partager à nouveau ces moments de plaisir avec eux. Le président m'a également fait part des ambitions du club mais surtout de ses valeurs, quelque chose de très important à mes yeux."

Avec quelques transferts de qualité actés, Ganshoren présentera un effectif compétitif la saison prochaine. "Ganshoren a réalisé quelque chose d'extraordinaire cette saison et je voulais faire partie de ce groupe qui aura pour ambition de placer le club assez haut dans la hiérarchie de cette D2. L'équipe sera compétitive et j'aurai à cœur d'apporter ma touche en travaillant et donnant le maximum chaque jour. Une équipe solide est en train de se mettre en place, si la cohésion et le plaisir sont au rendez-vous, le reste suivra tout seul."

Il a aussi une pensée pour le Crossing. "Je ne garde que le positif de cette année extraordinaire. J'ai toujours donné le maximum et remercie le staff, les supporters et le président qui est un véritable passionné."