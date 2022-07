La Brussels Football Academy s’illustre à Barcelone

Depuis quelques années maintenant, Ahmed Rami et son équipe travaillent pour faire progresser les jeunes de la Brussels Football Academy. Un travail récompensé récemment avec une victoire des U13 lors du très relevé tournoi international Copa Catalunya de Komm Mit organisé à Barcelone. "Depuis quelques saisons, nous prestons à un bon niveau avec nos jeunes dans les tournois nationaux et internationaux. Lorsque nous avons fondé l'académie, nous avons récupéré des joueurs des clubs de la région. Des enfants de 7-8 ans avec lesquels nous avons travaillé durant plusieurs années et qui nous permet d'aligner une très belle génération en U11 et en U13", débute Ahmed Rami.

C'est avec cette génération qu'il a pris la direction de Barcelone, avant tout pour permettre aux jeunes de vivre une belle expérience. "Si nous avons accepté l'invitation pour ce tournoi, c'était avant tout pour mettre aux enfants de vivre une expérience exceptionnelle, quelque chose qu'ils ne vivent pas au quotidien. Là-bas, nous avons rencontré des équipes espagnoles, allemandes, françaises et même égyptiennes. Les jeunes ont également eu l'occasion de découvrir Barcelone et son célèbre Camp Nou. Un séjour très enrichissant pour eux."

Et sur le terrain, les jeunes Bruxellois aussi ont vécu de grands moments. "Monter sur le terrain avec l'hymne national de la Belgique, c'est quelque chose d'inoubliable pour les enfants. Il y avait comme un petit goût de Coupe du Monde."

Une expérience à laquelle l'équipe a ajouté une belle cerise sur le gâteau. "À la base, nous venions juste pour participer. Et puis au fil des matchs, les victoires se sont enchaînées. Une fois arrivés en demi-finale, nous avons dit aux enfants de s'amuser, tout simplement. Mais ils ont fait mieux que ça avec cette victoire inoubliable en finale, décrochée aux tirs au but. Nous sommes très fiers de ces jeunes qui travaillent ensemble depuis quelques années, toujours avec la même passion, la même envie d'aller de l'avant et de s'amuser."





Dans l’attente d’un nouveau défi à relever

Au-delà de son rôle de responsable de la Brussels Football Academy, Ahmed Rami est un coach reconnu dans le monde du football provincial. Mais depuis son départ de Saint-Josse, il n'a pas trouvé de nouveau challenge à relever. "J'ai été approché par quelques clubs francophones et néerlandophones de P1 mais je ne m'y retrouvais pas dans tout ce qui m'était soumis. Soit je n'avais pas carte blanche pour former l'équipe, soit je ne pouvais pas choisir mon staff ou alors on m'imposait certains joueurs. Toutes les conditions n'étaient pas réunies et je ne me voyais pas rentrer dans un projet qui ne me correspondait pas."

Pour la première fois depuis bien longtemps, c'est donc sans club qu'il voit la prochaine saison pointer le bout de son nez. "Ça fait sept ans que je n'étais plus parti en vacances jusqu'à la fin du mois de juillet. J'ai donc l'occasion de profiter comme il se doit de ces moments précieux en famille. Je me consacrerai ensuite à mon diplôme, tout en restant ouvert aux projets sportifs ambitieux qui pourraient se présenter à moi en cours de saison."