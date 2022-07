Accueil Sports Sport régional Bruxelles Le Masters belge du 3X3 vivra son apothéose ce week-end à Bruxelles Le Team Brussels ne veut pas seulement se montrer ; il a soif de titres. Christophe Kugener ©Team Brussels

En catégories Jeunes&Seniors, le Crelan 3X3 Masters connaîtra son apothéose à Bruxelles ces samedi et dimanche. Quatre manches en Flandre (Anvers, Courtrai, Knokke et Louvain) et trois séries en Wallonie (Andenne, Neufchâteau et Charleroi, la manche...